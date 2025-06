Dove si trova lo stretto di Hormuz e perché è importante ancora di più oggi

Lo Stretto di Hormuz, situato tra Iran e Oman, è un passaggio strategico che collega il Golfo Persico all'Oceano Indiano. Con una lunghezza di circa 167 km, si restringe a soli 33-39 km in alcuni punti, diventando un crocevia cruciale per il commercio mondiale. Qui transita oltre il 20% del petrolio globale, rendendolo una vera e propria arteria energetica imprescindibile per l’economia internazionale. La sua importanza oggi resta invariata, se non aumentata, per la stabilità energetica mondiale.

Lo stretto di Hormuz si trova tra Iran e Oman, collegando il Golfo Persico al Golfo di Oman e all'oceano Indiano. Si estende per circa 167?km, ma si restringe in punti critici a soli 33–39?km di ampiezza, con corsie navigabili larghe appena 3?km. Questo piccolo spazio geografico ricopre un ruolo fondamentale per l'energia globale. Qui transita quotidianamente circa il 20–21% del petrolio mondiale (circa 20?milioni di barili) e oltre il 20% del gas naturale liquefatto. Non esistono alternative marittime comparabili: oleodotti come Habshan?Fujairah e Petroline coprono una minima parte della capacità totale.

