Dove scuola e lavoro si incontrano | porte aperte all’ITS Move Academy

Se sei alla ricerca di un percorso che unisca formazione innovativa e successo professionale, l’Open Day dell’IT Move Academy è l’evento che fa per te. Il 8 luglio in via San Bernardino, scopri i laboratori all’avanguardia e il sistema che piace alle imprese, con un incredibile tasso di occupazione del 96%. Non perdere questa opportunità: il futuro è a portata di mano!

Il sistema formativo post-diploma che piace alle imprese apre le porte l’8 luglio in via San Bernardino: un’occasione per visitare i nuovi laboratori tecnologici e scoprire un modello didattico che vanta un tasso di occupazione del 96%. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dove scuola e lavoro si incontrano: porte aperte all’ITS Move Academy

In questa notizia si parla di: porte - scuola - lavoro - incontrano

Ponte fra scuola e occupazione: gli studenti del Fermi incontrano i Maestri del lavoro - Gli studenti dell'IIS “Enrico Fermi” di Aragona hanno avuto l'opportunità di incontrare i Maestri del lavoro, in un evento intitolato “Maestri del lavoro, scuola, economia, cultura e territorio”.

Mercoledì 28 maggio 2025, presso la sede IT LS dell’ IISS Pietro Sette, si terrà il primo Job Day dedicato al tema scuola-lavoro-territorio. Per la prima volta aziende e università incontreranno i nostri studenti a scuola per dialogare sul futuro professionale, le co Vai su Facebook

Dove scuola e lavoro si incontrano: porte aperte all’ITS Move Academy; Scuola-lavoro, il Comune di Ceva apre le porte agli studenti del Baruffi e Cigna-Baruffi-Garelli; Sito Istituzionale | Job Day: il 28 novembre aziende e candidati si incontrano.

Dove scuola e lavoro si incontrano: porte aperte all’ITS Move Academy - diploma che piace alle imprese apre le porte l’8 luglio in via San Bernardino: un’occasione per visitare i nuovi laboratori tecnologici e scoprire un modello didattico che ... Riporta ecodibergamo.it

La scuola e il lavoro si incontrano a Job&Orienta a Verona - Si è aperto oggi a Verona la 32(a edizione di JOB&Orienta uno dei principali appuntamenti in Italia dedicati alla formazione e al mercao del lavoro dopo la scuola. Segnala ansa.it