Dov' è l' uranio arricchito dall' Iran? Cosa succede dopo l' attacco Usa ai siti nucleari di Teheran

L’attacco USA ai siti nucleari di Teheran ha scatenato un’onda di tensioni geopolitiche e preoccupazioni sulla stabilità regionale. Donald Trump celebra i “danni monumentali”, ma fonti ufficiali suggeriscono che la situazione sia più complessa, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi. Mentre il mondo osserva attentamente, una domanda fondamentale si pone: quali saranno le conseguenze a lungo termine di questa escalation? La risposta influenzerà non solo il Medio Oriente, ma anche l’intero scenario internazionale.

