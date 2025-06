Douglas Luiz rimane in panchina ma festeggia comunque | cosa ha scritto sui propri canali social dopo Juve Wydad – FOTO

Nonostante sia rimasto in panchina, Douglas Luiz ha dimostrato grande entusiasmo celebrando sui social il successo della Juventus contro Wydad. La sua passione e il suo spirito di squadra emergono anche lontano dal campo. Un messaggio che sottolinea come l'affetto per i colori bianconeri vada oltre le scelte tecniche, rafforzando il legame tra il giocatore e i tifosi. La vittoria è di tutta la squadra, e lui – anche da spettatore – ha voluto far sapere quanto tenga a questa magica avventura.

Douglas Luiz in panchina, esulta comunque sui social: il messaggio social del centrocampista brasiliano dopo Juve Wydad – FOTO. Dopo il secondo tempo disputato al debutto in Al Ain Juve, Douglas Luiz è rimasto in panchina nella seconda partita del Mondiale per Club. Il centrocampista brasiliano rimane una riserva di Tudor ed in bilico sul mercato, ma sui social ha celebrato comunque il successo della Juventus. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Douglas Luiz (@dgoficial) Questo il suo post pubblicato su Instagram. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz rimane in panchina, ma festeggia comunque: cosa ha scritto sui propri canali social dopo Juve Wydad – FOTO

In questa notizia si parla di: luiz - panchina - social - juve

Thuram osserva Atalanta Roma con il fratello Marcus: il VIDEO del centrocampista della Juve con le mani nei capelli è già virale sui social - Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, è stato sorpreso in un momento di intensa emozione durante la partita Atalanta-Roma, osservato dal fratello Marcus.

La probabile formazione della Juventus che dovrebbe scendere in campo contro il Wydad: Tudor verso la conferma degli 11 che hanno sconfitto l’Al Ain. Nuova panchina per Vlahovic? Vai su Facebook

Douglas Luiz: In panchina anche quando stavo bene, questi infortuni non sono normali; Douglas Luiz attacca: In panchina anche quando in salute. E questi infortuni non erano normali; Juventus, lo sfogo di Douglas Luiz: In panchina anche quando in salute.

Douglas Luiz, la polemica social irrita la Juve. Parole mirate, l'obiettivo è uno solo e costa caro - Non è piaciuto lo sfogo di Douglas Luiz sui social network, nel quale ... Lo riporta msn.com

Juventus, Douglas Luiz si sfoga contro Motta e Tudor sui social: “Chiedetevi perché non gioco” - La delusione dei tifosi della Juventus per il rendimento di Douglas Luiz si è ovviamente trasferita sui social network: la pagina Instagram del centrocampista è ... sport.virgilio.it scrive