Douglas Luiz Juventus | sempre più probabile questo destino per il brasiliano Dove potrebbe giocare l’anno prossimo anche il Mondiale per Club ha sentenziato questo

Il futuro di Douglas Luiz si sta delineando con sempre maggiore chiarezza: il centrocampista brasiliano potrebbe vestirsi di bianconero anche nella prossima stagione. La sua presenza al Mondiale per Club, che rappresenta una vetrina di grande rilievo, sembra aver sancito un destino ormai deciso. Con Tudor che ha scelto altre soluzioni in queste prime sfide, il suo possibile trasferimento alla Juventus si fa sempre più concreto, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera.

Douglas Luiz Juventus: si va verso questo scenario per il centrocampista brasiliano. Dove potrebbe giocare nella prossima stagione. Il Mondiale per Club, vetrina di prestigio e occasione di rilancio, si sta trasformando in una sentenza quasi definitiva per il futuro di Douglas Luiz alla Juventus. Le scelte del tecnico Igor Tudor nelle prime due partite della competizione hanno relegato il centrocampista brasiliano ai margini del progetto, alimentando le voci, riportate da Gazzetta.it, di un suo imminente ritorno in Premier League. La bocciatura dal Mondiale: 45 minuti e poi la panchina. I segnali arrivati dal campo sono inequivocabili.

Douglas Luiz Juventus, la rivelazione: possibile addio entro fine mese! Novità sul futuro del centrocampista brasiliano - Douglas Luiz, centrocampista brasiliano, è al centro di voci e trattative che potrebbero segnare il suo addio alla Juventus entro fine mese.

