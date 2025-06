Douglas Dell’Asta l’ultimo atto di una vita da bambino rifiutato dopo l’adozione Tutti hanno fallito

La vita di Douglas Dell’Asta, un bambino rifiutato e poi adulto in lotta contro le ombre di un sistema che sembra aver fallito, ci interpella profondamente. La sua tragica scomparsa, condivisa sui social, apre una ferita collettiva e invita a una riflessione urgente sulla fragilità e sui meccanismi di sostegno sociale. È il momento di ascoltare, comprendere e agire: la sua storia non può essere invano.

Cremona – La sua storia, raccontata in un libro, aveva commosso chi lo aveva letto e non solo. La sua morte, invece, frusta le coscienze perché appare come la resa di un sistema. Non siamo soliti raccontare le vicende di chi sceglie di togliersi la vita ma il suicidio di Douglas Dell’Asta merita una riflessione pubblica e aperta, di fatto già iniziata quando si è diffusa la notizia della tragedia. Ad annunciarla, tramite un post su Facebook, è stata la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari: “Douglas si è tolto la vita questa notte. Era un ragazzo brasiliano di 28 ann i, adottato da una coppia italiana all’età di 9 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it