Doppio podio per la squadra Juniores dell' Armonia d' Abruzzo ai campionati mondiali di Sofia

Doppio podio per la squadra juniores dell'Armonia d'Abruzzo ai campionati mondiali di Sofia, un risultato straordinario che consacra il talento e la dedizione delle giovani atlete. Sotto la guida esperta del tecnico Germana Germani, Elisa Maria Comignani conquista l'argento alle 10 Clavette e il bronzo ai Cerchi, mentre Carol Michelotti si distingue con prestazioni stellari. Un traguardo che testimonia la crescita e l'eccellenza del movimento ginnico abruzzese, segnando un'importante pagina nella storia sportiva locale.

Risultati eccezionali per la squadra Juniores dell'Armonia d'Abruzzo ai campionati mondiali di Sofia. La squadra guidata dal tecnico Germana Germani ha ottenuto un doppio podio con Elisa Maria Comignani che ha vinto l'argento alle 10 Clavette e il bronzo ai Cerchi. Inoltre, Carol Michelotti ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Doppio podio per la squadra Juniores dell'Armonia d'Abruzzo ai campionati mondiali di Sofia

In questa notizia si parla di: squadra - doppio - podio - juniores

Weekend da podio per la Fratellanza: bronzo europeo per Buselli e doppio argento ai CdS Allievi/e - Il weekend della Fratellanza si è concluso con un brillante podio internazionale e nazionale. Francesca Buselli ha esordito in Nazionale conquistando il bronzo agli Europei di marcia a Podebrady.

Ad un passo dal podio oggi Kenny ! Grande competizione: ha battuto il doppio campione olimpico nel secondo incontro. Quinti al primo Mondiale! Step by step! #TeamNippon #FiammeOro Vai su Facebook

Doppio podio per la squadra Juniores dell'Armonia d'Abruzzo ai campionati mondiali di Sofia; Doppio podio individuale e di squadra per la Vittorio Alfieri ai Campionati Piemontesi Assoluti di Prove Multiple; Ritmica, l'Italia brilla all'European Cup 2025: doppio argento con le Individualiste Junior e con la Squadra Senior.

Mondiali juniores. Duo e Squadra quarti - con il Duo e la Squadra (scalate due posizioni) che chiudono un'incoraggiante prima edizione dove l'Italia si è piazzata ... Secondo federnuoto.it

Campionati nazionali, doppio podio in Repubblica Ceca per Mathias Vacek - Il 18enne in forza al Team Fratelli Giorgi ha conquistato il titolo nazionale juniores ... Come scrive bergamonews.it