Doppio acquisto Napoli c’è la conferma | Manna cala il jolly

Il Napoli si prepara a rafforzare ulteriormente la sua rosa con un doppio acquisto, confermato da Giovanni Manna. Dopo aver celebrato lo scudetto e assicurato la permanenza di Antonio Conte, il club si concentra ora su rinforzi strategici per competere ai massimi livelli nelle quattro competizioni. La strategia è chiara: colpire il jolly e consolidare il dominio in Italia e in Europa, mantenendo alta la sfida per i trofei.

Per il Napoli, di fatto, c’è la conferma per un doppio acquisto ad opera di Giovanni Manna Dopo aver vinto lo scudetto, esattamente un mese fa, il Napoli ha ottenuto un altro successo importante: la permanenza di Antonio Conte. Una volta incassato il sì il tecnico del salentino, di fatto, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna si sono messi al lavoro per cercare di allestire una squadra che si faccia rispettare nelle quattro competizioni dell’anno prossimo. Il Napoli, infatti, hanno già chiuso sia l’arrivo di Luca Marianucci che di Kevin De Bruyne. Ma, ovviamente, il club partenopeo non ha minima intenzione di fermarsi qui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Doppio acquisto Napoli, c’è la conferma: Manna cala il jolly

In questa notizia si parla di: napoli - manna - doppio - acquisto

Napoli, non solo De Bruyne: Manna prepara un doppio colpo. I dettagli sui rinforzi - Il Napoli, dopo il trionfo del quarto scudetto, si prepara a rafforzare ulteriormente la rosa per la prossima stagione.

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli! Manna guarda in Premier per regalare un rinforzo di qualità ad Antonio Conte Vai su Facebook

Calciomercato Napoli: ultimissime sulle trattative, doppio colpo in arrivo; De Bruyne-Napoli, due indizi pesanti: la moglie cerca casa, il blitz di Manna a Manchester; Calciomercato Napoli, Manna scatenato: doppio colpo dalla Ligue 1.

Ndoye-Beukema, incontro a pranzo tra Napoli e Bologna. Tutte le cifre del doppio affare - Le ultimissime sulle due operazioni che Giovanni Manna vorrebbe concludere con i rossoblù per regalare nuovi rinforzi a Conte. Come scrive msn.com

SKY - Nunez o Lucca al Napoli, settimana importante! Manna accelera per tre acquisti - Non soltanto Dan Ndoye: il Napoli accelera anche per un nuovo centravanti, con Lorenzo Lucca e Darwin Nunez che vengono trattati ormai da giorni da Giovanni Manna, desideroso di consegnare ad Antonio ... Riporta msn.com