Dopo una stagione in Primavera Adi Kurti convince l' Hellas Verona

Dopo una stagione brillante in Primavera, Adi Kurti ha conquistato il cuore dell'Hellas Verona: ora è ufficialmente un giocatore del club gialloblù, con un contratto fino al 2028. Nato nel 2006 ad Elbasan, in Albania, il difensore promette di portare tanta energia e talento alla squadra. La sua crescita rapida e le sue qualità lo rendono uno degli asset più interessanti per il futuro della formazione scaligera.

Calciomercato Hellas Verona, primo squillo in entrata per la prossima stagione. Dall’Estoril, ecco Pedro Alvaro - L'Hellas Verona dà il via alla prossima stagione con un colpo di mercato che fa parlare: dal Portogallo arriva Pedro Álvaro, giovane difensore cresciuto nel Benfica e rivelazione nell'Estoril Praia.

Verona, stagione finita per Harroui: rottura del legamento crociato, le tempistiche - La squadra di Paolo Zanetti infatti non potrà più contare, per questa stagione, su Abdou Harroui. calciomercato.com scrive