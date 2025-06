Dopo l' Iran niente panico in Borsa Crolla il petrolio tiene l' oro

Dopo le tensioni in Iran, i mercati mostrano segnali di resilienza: il petrolio scivola, l’oro si conferma stabile e le Borse adottano un atteggiamento prudente. L’intervento di Trump ha contribuito a calmare i mercati, mentre le forniture energetiche continuano senza interruzioni. La situazione rimane sotto controllo, ma è essenziale monitorare attentamente gli sviluppi per cogliere le opportunità o affrontare i rischi in un contesto geoeconomico complesso. Continua a leggere.

Dopo i raid Usa in Iran, i mercati restano stabili: il prezzo del petrolio ha invertito la rotta scendendo fino al -4%, l’oro si conferma rifugio e le Borse si muovono con cautela. L’appello di Trump frena i rialzi, mentre le forniture energetiche dal Medio Oriente proseguono regolarmente. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dopo l'Iran niente panico in Borsa. Crolla il petrolio, tiene l'oro

Niente panico sui mercati finanziari. Petrolio a 80 dollari al barile, si rafforza il dollaro in attesa di risposta Iran - In un contesto di tensioni geopolitiche, i mercati finanziari mostrano segnali di stabilità e resilienza.

Dopo gli attacchi israeliani del 13 giugno, è scoppiata una guerra aperta con l'Iran. Teheran, sotto pressione militare, potrebbe chiudere lo Stretto di Hormuz, dove transita ogni giorno un quinto dell'offerta mondiale di petrolio. Cosa potrebbe accadere in quest

Niente panico sui mercati finanziari. Petrolio a 80 dollari al barile, si rafforza il dollaro in attesa di risposta Iran; Attacco USA-Iran: perché petrolio e oro non esplodono?; Hormuz, davvero l'Iran vuole chiudere lo stretto? I rischi sul caro-petrolio e benzina (ma per Teheran è un'arma spuntata).

Borse europee in calo dopo l’attacco USA all’Iran: petrolio ai massimi e mercati sotto pressione - L’attacco sferrato dagli Stati Uniti contro tre siti nucleari e militari iraniani nel fine settimana ha scosso i mercati finanziari internazionali, ponendo subito alla prova la resilienza delle Borse ... Scrive msn.com

Borse, nervi saldi dopo attacco Usa in Iran. Wall Street positiva con petrolio in calo. - Il greggio, dopo aver toccato i massimi da 5 mesi, scende a 73 dolla ... Segnala ilsole24ore.com