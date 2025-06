Dopo l’attacco Usa all’Iran quali sono ora gli scenari possibili?

Dopo l’attacco degli Stati Uniti all’Iran, gli scenari si fanno complessi e incerti, con un conflitto che potrebbe protrarsi nel tempo. La superbomba anti-bunker non ha completamente neutralizzato il programma nucleare di Teheran, alimentando tensioni internazionali e interrogativi sul futuro della regione. La situazione rimane fluida, e le mosse dei principali attori globali continueranno a determinarne l’evoluzione, rendendo tutto ancora più difficile da prevedere.

La superbomba anti bunker lanciata dagli aerei B2 americani contro tre siti di ricerca nucleare non ha chiuso la pratica Iran. Si fermano, pare, gli Stati Uniti ma lo scenario di guerra appare ancora lungo, o quantomeno con tempi incerti. Lo ha fatto capire il premier israeliano. Anche perchè il programma nucleare di Teheran non è del tutto annientato. Pare addirittura che parte del materiale sia stato evacuato dal sito di Fordow, considerato il bersaglio grosso dagli Usa. Netanyahu: “Con l’aiuto di Trump siamo vicini ai nostri obiettivi”. "Non ci lasceremo trascinare in una guerra di logoramento, ma non termineremo nemmeno questa storica operazione prima di aver raggiunto tutti i nostri obiettivi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dopo l’attacco Usa all’Iran, quali sono ora gli scenari possibili?

