Dopo il viaggio di Sannino in Israele è scontro fra Arcigay nazionale e Pride di Napoli

Dopo il controverso viaggio di Antonello Sannino in Israele, si infiamma il dibattito tra Arcigay Nazionale e il Pride di Napoli, con accuse e divergenze che scuotono la comunità LGBTQ+. Una polemica esplosiva che mette in discussione unità e valori condivisi: scopriamo insieme i dettagli e le sfumature di questa intricata vicenda.

Una polemica che non sembra destinata a scemare quella che vede ai poli opposti Arcigay Nazionale e il presidente di Arcigay Antinoo Napoli. Al centro il viaggio in Israele di Antonello Sannino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Arcigay Napoli, il presidente Antonello Sannino bloccato in Israele: «Lo stanno portando in un bunker sotto terra»

