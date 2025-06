Dopo i furbetti del superbonus spuntano quelli dell’efficientamento energetico | sospetta truffa da 10mln di danni erariali

Dopo i furbetti del superbonus, spuntano i presunti truffatori dell’efficientamento energetico, con una frode da oltre 10 milioni di euro. Le indagini delle Fiamme Gialle di Pordenone hanno portato alla luce una complessa rete di società e amministratori che avrebbero danneggiato l’erario, mettendo a rischio il sistema di incentivi. Una scoperta che solleva interrogativi e mette in discussione la trasparenza del settore.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno scoperto una probabile truffa plurimilionaria ai danni del Gestore dei Servizi Energetici ( GSE ) e del Gestore dei Mercati Energetici ( GME ), attuata da 3 società attraverso i suoi 6 amministratori, per un danno erariale quantificato in 10 milioni e 417 mila euro. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Pordenone, hanno riscontrato «il presumibile ottenimento indebito – si legge in una nota – con conseguente negoziazione, di oltre 50 mila Titoli di Efficienza Energetica ( TEE ) – meglio noti come “ Certificati Bianchi ” – strumenti che attestano l’ottenimento di risparmi negli usi finali di energia tramite interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it