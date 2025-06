Dopo i flop degli uomini e dell’U21 il calcio italiano si affida alle donne! Girone duro agli Europei ma si può sperare

Dopo le delusioni degli uomini e le sfide dell’U21, il calcio italiano guarda al futuro con rinnovato entusiasmo, puntando sulle donne. La Nazionale femminile si prepara intensamente a Coverciano per brillare agli Europei 2025 in Svizzera, determinata a dimostrare il proprio valore di fronte a rivali di alto livello. L’obiettivo è chiaro: scrivere una nuova pagina di successi e orgoglio azzurro. Si parte...

La preparazione continua a Coverciano in vista di quel che sarà. La Nazionale italiana di calcio femminile è a lavoro per preparare nel miglior modo possibile l a fase finale degli Europei 2025 in Svizzera. Le azzurre, dopo aver confermato la permanenza nella Lega A della Nations League, vogliono dimostrarsi all’altezza della situazione. La formazione tricolore dovrà però affrontare delle rivali molto qualificate nel proprio girone. Si parte dalla Spagna, detentrice del titolo iridato e squadra tanto dotata dal punto di vista tecnico, e poi il Belgio e il Portogallo. Dal momento che la qualificazione ai quarti di finale sarà riservata alle prime di due ogni raggruppamento, sulla carta l’Italia dovrebbe giocarsi la qualificazione con le belghe e le portoghesi, ritenendo fuori dalla propria portata le iberiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dopo i flop degli uomini e dell’U21, il calcio italiano si affida alle donne! Girone duro agli Europei, ma si può sperare

In questa notizia si parla di: girone - calcio - europei - flop

LIVE Italia-Romania, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: Nunziata schiera Baldanzi, Koleosho e Gnonto dal 1?, a breve il via della prima di girone - Benvenuti alla nostra copertura in tempo reale degli Europei Under 21 2025! Oggi, a Trnava, si apre il girone A con l’Italia pronta a sfidare Romania, Slovacchia e Spagna.

PARATA SENSAZIONALE CHE VALE LA QUALIFICAZIONE AL TURNO SUCCESSIVO ? L'Italia vince 1-0 contro la Slovacchia e si assicura l'accesso ai quarti di finale degli Europei Under 21 Così come contro la Romania, dove parò un calcio di rigore, Vai su Facebook

Europei Under 21 al via, le stelle degli azzurrini da cui ripartire dopo flop Spalletti; Flop degli Azzurrini! L'Italia di Camarda non si qualifica agli Europei in Romania: non basta il 2-0 sulla Francia; Cosa succede se l'Italia perde con la Germania in Nations League: le conseguenze per i Mondiali 2026.

Europei, flop dell’Italia femminile. Cabrini durissimo: “Un vero fallimento” - per l’eliminazione della Nazionale femminile agli Europei di calcio che si stanno disputando in Inghilterra. Riporta unionesarda.it

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025/ Passano Inghilterra e Germania! Diretta gol live score (oggi 18 giugno) - Risultati Europei Under 21 2025, classifiche: si conclude la fase a gironi, Germania e Danimarca sono già qualificate ai quarti di finale. Come scrive ilsussidiario.net