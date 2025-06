Dopo 73 anni salta la Festa de L’Unità di Fiesole Neanche il Covid ci aveva fermato

Dopo 73 anni di successi ininterrotti, la Festa de L’Unità di Fiesole salta per la prima volta a causa di un ostacolo insormontabile: la burocrazia. Un vero e proprio choc per la comunità, che vede così svanire uno degli appuntamenti più amati dell’estate fiorentina. Ma questa battuta d’arresto apre anche una riflessione su come le sfide amministrative possano fermare le tradizioni più radicate nel cuore della città.

Fiesole (Firenze), 23 giugno 2025 – Quello che non è riuscito a fare neppure il Covid, l’ha fatto la burocrazia. La Festa de L’Unità di Fiesole quest’anno non si terrà. È la prima volta che salta, dopo ben 73 edizione consecutive, che hanno reso l’appuntamento del pratone di Borgunto l’evento di punto della stagione estiva, in grado di richiamare migliaia di persone da tutto il territorio fiorentino. Ma allestire da zero uno spazio pubblico non è semplice. Così il Pd fiesolano,complice anche la crisi interna che sta vivendo, ha alzato bandiera bianca. Lo stesso ha fatto l’associazionismo locale coinvolto nell’organizzazione, ovvero Casa del Popolo, Teatro Solare, Fiesole Calcio, PVM Volley Fiesole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo 73 anni salta la Festa de L’Unità di Fiesole. “Neanche il Covid ci aveva fermato”

