Donna brutalmente stordita da una sedia durante una rissa a bordo piscina Il personale interviene – IL VIDEO

Una giornata di relax a Ibiza si è trasformata in un caos incredibile, quando una rissa scoppiata a bordo piscina ha portato a scene di pura violenza e scompiglio. Tra urla, cadute e lanci di sedie, il normale abbraccio del sole e dei tuffi è stato sostituito da un incidente che ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa è successo davvero? Scopritelo nel video che sta facendo il giro del web.

Una normalissima giornata di sole e di tuffi in piscina si è trasformato in un vero e proprio incubo per i clienti di un rinomato hotel di Ibiza. Il filmato mostra diverse persone che lottano e scivolano sulle piastrelle bagnate a bordo piscina, squarciando così il clima di tranquillità. Nel mezzo della confusione, si vede un uomo in pantaloncini blu lanciare una sedia verso altre persone già in piscina. Una donna in bikini nero inciampa nella mischia e cade travolta e stordita dal caos, mentre altre due inciampano nelle sedie. Un bagnino cerca di intervenire e bloccare la sedia lanciata, ma non ci riesce, mentre la situazione continua a degenerare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

