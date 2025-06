Donna aggredita dai cani di un amico a Chiavari | le ipotesi secondo la cinofilia

Un tragico episodio a Chiavari scuote la comunità: una donna di 49 anni viene aggredita da due Rottweiler, riportando gravi ferite. Mentre le indagini proseguono, la cinofilia offre preziosi spunti per analizzare la dinamica dell'incidente e comprendere meglio il comportamento dei cani coinvolti. Esploreremo le ipotesi e le possibili cause di questa drammatica vicenda, per fare luce su un evento che ha suscitato grande preoccupazione. Continua a leggere.

A Chiavari, una donna di 49 anni è stata aggredita da due Rottweiler nell'abitazione di un amico lungo l’Aurelia, riportando gravi ferite. È stata portata in codice rosso al San Martino di Genova, e sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente. La cinofilia ci può dare degli strumenti per capire la dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

