Davide Donati, atleta sangiovannese dal cuore grande e dal talento straordinario, torna a scrivere la sua storia di successo internazionale. Dopo aver conquistato il titolo mondiale ad Amsterdam nel 2024, il campione si è ripetuto a Salou, dimostrando ancora una volta di essere tra i migliori del mondo nella categoria over 50. Tra 190 atleti provenienti da tutto il pianeta, Donati si conferma iridato, portando alta la bandiera italiana nel panorama del natural bodybuilding.

di Massimo Bagiardi Davide Donati concede il bis. Nel 2024 l’atleta sangiovannese si laureò ad Amsterdam campione del mondo professionista gran master over 50 nella federazione natural body building, a Salou (Barcellona) ha nuovamente alzato le braccia al cielo confermandosi iridato nella " World Champion Inba Pnba " alla quale hanno partecipato 190 atleti provenienti da tutto il mondo e, tra questi, i migliori 5 della categoria nella quale gareggiava Donati arrivati dall’America, Australia, Inghilterra e Germania. 54 anni compiuti, fin da piccolo ha sempre nutrito la passione per la palestra e i pesi nello specifico grazie ai quali, col tempo, non solo s’è costruito una professione ma raccolto anno dopo anno grandi soddisfazioni fino ad entrare a far parte della nazionale Nbfi, federazione natural body building piĂą prestigiosa d’Italia presieduta da Sandro Ciccarelli fondatore del natural body building in Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Donati, un fisico mondiale: "Commosso per l’inno"

