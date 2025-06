Donald Trump rilancia sull’Iran | le prossime mosse degli Stati Uniti e l’ipotesi del regime change

Donald Trump torna a scuotere gli equilibri internazionali con una dichiarazione senza precedenti sull’Iran, aprendo alla possibilità di un cambio di regime. Una svolta che desta scompiglio nel panorama geopolitico e mette in discussione le strategie degli Stati Uniti in Medio Oriente. La sua presa di posizione segna un punto di svolta, sollevando interrogativi e provocando reazioni tra alleati e avversari. Una mossa destinata a influenzare il futuro delle relazioni internazionali, lasciando il mondo con il fiato sospeso.

È una svolta significativa quella di cui si è reso protagonista Donald Trump che per la prima volta, ha esplicitamente aperto alla possibilità di un cambio di regime a Teheran. “Non è politicamente corretto usare il termine ‘cambio di regime’, ma se l’attuale regime iraniano non è in grado di rendere l’Iran di nuovo grande, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime??? Miga!”, ha affermato il presidente americano su Truth. Una dichiarazione, quella di Trump, arrivata dopo che tutti i principali funzionari della sua amministrazione avevano ripetuto che l’attacco statunitense ai siti nucleari iraniani non fosse finalizzato a un cambio di regime a Teheran. 🔗 Leggi su Panorama.it