Donald Trump apre al cambio di regime in Iran | Miga!

Donald Trump sorprende ancora, aprendo alla possibilità di un cambio di regime in Iran dopo gli attacchi israeliani. Per la prima volta dall’intervento militare su Teheran, l’ex presidente statunitense mette nero su bianco la sua opinione, sottolineando che se il regime attuale non riesce a riportare l’Iran alla sua grandezza, perché non considerare un cambiamento radicale? Miga!!! La provocazione segna un momento cruciale nel delicato equilibrio della regione, lasciando molti a chiedersi quali saranno le prossime mosse sulla scena internazionale.

Per la prima volta da quando Israele ha attacco l'Iran, Donald Trump ha parlato esplicitamente della possibilità che questa guerra finisca con un cambio di regime a Teheran. «Non è politicamente corretto usare il termine cambio di regime, ma se l'attuale regime iraniano non è in grado di rendere l'Iran di nuovo grande, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime??? Miga!!!», ha scritto il presidente americano su Truth, riadattando all'Iran lo slogan "Make America Great Again". Nei giorni scorsi era stato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a parlare di un possibile cambio di regime in Iran, esortando i cittadini di Teheran e di altre città a ribellarsi contro il governo.

