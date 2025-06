Don Bartolomè u’ stregon in scena a Conversano

Preparati a ridere, riflettere e lasciarti coinvolgere da una serata all'insegna della tradizione e dell’umorismo: sabato 26 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Cesare Battisti a Conversano, va in scena “Don Bartolomè u’ Stregon”, una commedia in vernacolo che prende vita da un fatto realmente accaduto nel 1721, tra superstizioni, colpi di scena e tanta ironia popolare. Non mancare a questa affascinante esperienza teatrale!

