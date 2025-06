Docenti fuori sede | più giustizia e merito nelle AP interprovinciali 2025 26

I docenti fuori sede, ormai da oltre un decennio dalla riforma della Legge 107, si trovano ancora a lottare per un riconoscimento equo nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali 2025/26. La richiesta del CNDDU è chiara: inserire nella domanda la valutazione di titoli culturali e servizio, affinché merito e giustizia prevalgano nel sistema di assegnazione, garantendo un trattamento più equo e trasparente per tutti gli insegnanti coinvolti.

Ecco il comunicato stampa CNDDU sulle assegnazioni provvisorie interprovinciali 202526. A più di dieci anni dalla Legge 107, i docenti fuori sede, assunti in via straordinaria, denunciano la mancata considerazione del merito nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali 202526. Si chiede al Ministero di inserire nella domanda la valutazione di titoli culturali e servizio per questi insegnanti. . Docenti fuori sede: più giustizia e merito nelle AP interprovinciali 202526 . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: docenti - fuori - sede - merito

