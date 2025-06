Docente ottiene passaggio di ruolo nella stessa scuola in cui insegnava già | ci sono dei vantaggi? Continuità didattica si perde comunque

Se un docente ottiene il passaggio di ruolo nella stessa scuola in cui insegnava, si possono cogliere alcuni vantaggi, come una maggiore stabilità e possibilità di crescita professionale. Tuttavia, è importante ricordare che questo movimento comporta comunque la perdita della continuità didattica, con ripercussioni sulla relazione con gli studenti e sul percorso formativo. Scopriamo insieme se i benefici superano gli svantaggi in questa complessa scelta di carriera.

Il passaggio di ruolo (come il trasferimento) fa perdere la continuità didattica, anche se ottenuto nello stesso istituto comprensivo. A ciò aggiungasi la diversa valutazione del pre-ruolo e del servizio in altro ruolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ruolo - passaggio - scuola - continuità

Assunzione in ruolo vincitori non abilitati concorso PNRR1: se si perde posto, si è assunti in altra scuola della provincia - L'assunzione in ruolo dei vincitori non abilitati del concorso PNRR1 rappresenta un'importante opportunità per garantire stabilità nel mondo della scuola.

Il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria non è solo un cambio di ordine, ma una vera e propria transizione nella vita di un alunno Vai su Facebook

Docente ottiene passaggio di ruolo nella stessa scuola in cui insegnava già: ci sono dei vantaggi? Continuità didattica si perde comunque; Mobilità 2025/2026, il passaggio da posto sostegno a posto normale nel comune di titolarità avviene in II fase e inoltre si perde la continuità; Mobilità 2025-28, le novità con il nuovo contratto integrativo (SCHEDA E COMMENTO).