Dna nucleare e mitocondriale | cosa sono e perché sono importanti nelle indagini forensi

Nel mondo delle indagini forensi, il DNA nucleare e mitocondriale rappresentano strumenti fondamentali per identificare con precisione le persone coinvolte. Pur derivando entrambi da campioni biologici, le loro caratteristiche uniche consentono di affrontare diverse sfide investigative. Scopriamo come queste due tipologie di DNA si differenziano e perché sono così indispensabili per risolvere i crimini e ottenere giustizia.

