Dlf, Pulcini pigliatutto. Annata da incorniciare.

Il DLF Pulcini Pigliatutto ha scritto una pagina indimenticabile nella storia del calcio giovanile, affrontando con passione e determinazione tutte le sfide che la stagione ha presentato. Nonostante i tempi difficili legati al rifacimento del campo in via Paisiello, il loro talento e lo spirito di squadra hanno brillato più che mai. È un’annata da incorniciare, che conferma il valore di una società che fa del sociale e della crescita dei giovani la sua forza.

Il Dlf Calcio ha concluso la sua annata sportiva, sempre contraddistinta dal problema e dall’attesa del rifacimento del campo in via Paisiello, in modo brillante. La società diretta da Gianni Pagani, unica realtà calcistica del Quartiere 1 e attiva nel sociale, ha ottenuto brillanti risultati in tutte le categorie della Scuola calcio. In particolare i Pulcini 2015, oltre a primeggiare nel prestigioso Torneo Fochi, hanno vinto il memorial Testini al Dlf, il torneo ‘Prendiamola come viene’ a Lebowski, il Trofeo Primavera alla Sorms; sono arrivati secondi nel Torneo Ranieri al Firenze Ovest e nel memorial Grazzini alla Floria. 🔗 Leggi su Lanazione.it