Divorzio Harry e Meghan per l’esclusiva Netflix vuole pagare 153 milioni di dollari

Il divorzio tra Harry e Meghan sta scuotendo i riflettori più di ogni altra notizia reale, con Netflix pronta a pagare ben 153 milioni di dollari per raccontare la loro storia in esclusiva. In un mondo dove la vita privata viene spesso sezionata e masticata dall’occhio pubblico, il loro futuro sembra sempre più incerto. Ma cosa riserva il destino per questa coppia che ha scelto di uscire dal “mondo Windsor”? Scopriamolo insieme.

E’ un attimo che la vita di una coppia viene sezionata, masticata e poi risputata a favore di pubblico. Potrebbe succedere esattamente questo a Meghan Markle e al principe Harry. Le loro carriere sembrano ormai ben avviate al di fuori del “mondo Windsor” in senso stretto: lei sta promuovendo il proprio brand ‘As ever’, lui è impegnatissimo nella promozione degli Invictus Games. Meghan Markle e la “pace della marmellata” con i reali inglesi: cosa c’è dietro Meghan Markle, tuttavia, è alle prese con il rinnovo del suo show su Netflix e questo potrebbe portare con sè una nuova clamorosa clausola. In caso di divorzio fra Harry e Meghan, infatti, Netflix vorrebbe l’esclusiva delle interviste di entrambi - interviste ovviamente separate, in modo da avere contenuti succulenti da poter lanciare come “prodotti singoli” - e sarebbe disposta a mettere sul piatto ben 153 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Divorzio Harry e Meghan, per l’esclusiva Netflix vuole pagare 153 milioni di dollari

In questa notizia si parla di: meghan - harry - divorzio - esclusiva

Divorzio Harry e Meghan Markle, Netflix vuole l’esclusiva per 153 milioni di dollari - Harry e Meghan Markle sono al centro di un vento di gossip che potrebbe cambiare le loro vite, con Netflix desiderosa di ottenere un'esclusiva sul loro divorzio per 153 milioni di dollari.

Crisi finanziaria e voci di separazione oscurano il futuro di Harry e Meghan. Netflix punta sull’esclusiva del possibile divorzio e rilancia con nuove clausole per blindare il contratto milionario - X Vai su X

Divorzio Harry e Meghan Markle, Netflix vuole l’esclusiva per 153 milioni di dollari; Meghan Markle, Harry d’Inghilterra e il divorzio: ora ci crede perfino Netflix; Divorzio Harry e Meghan, per l’esclusiva Netflix vuole pagare 153 milioni di dollari.

Divorzio Harry e Meghan, per l’esclusiva Netflix vuole pagare 153 milioni di dollari - La proposta apre dilemmi capitali: quanto vale la privacy di una famiglia? quotidiano.net scrive

Meghan Markle, Harry d’Inghilterra e il divorzio: ora ci crede perfino Netflix - Netflix punta sull’esclusiva del possibile divorzio e rilancia con nuove clausole per blindare il contratto milionario ... Si legge su panorama.it