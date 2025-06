Divorzio Harry e Meghan Markle Netflix vuole l’esclusiva per 153 milioni di dollari

Harry e Meghan Markle sono al centro di un vento di gossip che potrebbe cambiare le loro vite, con Netflix desiderosa di ottenere un'esclusiva sul loro divorzio per 153 milioni di dollari. La coppia, ormai in crisi da tempo, si avvicina a una separazione che promette di scuotere il mondo dello spettacolo e non solo. Ma cosa ci riserva il futuro? Una cosa è certa: le sorprese non sono finite.

Harry e Meghan Markle sono sempre piĂą vicini alla separazione e Netflix, che li ha molto aiutati economicamente negli ultimi anni, vuole essere ripagato con un’esclusiva sul divorzio. Il nuovo contratto da 153 milioni di dollari è giĂ stato definito. Harry e Meghan Markle sull’orlo del divorzio. Del divorzio di Harry e Meghan Markle si parla da anni, ma le voci si sono intensificate nell’ultimo periodo, quando i due hanno iniziato a intraprendere carriere diverse e a farsi vedere in pubblico separatamente. Ma soprattutto da quando la Duchessa del Sussex è andata per case editrici a proporre un libro sul suo eventuale divorzio dal Principe. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Divorzio Harry e Meghan Markle, Netflix vuole l’esclusiva per 153 milioni di dollari

In questa notizia si parla di: divorzio - harry - meghan - markle

Meghan Markle, Harry d’Inghilterra e il divorzio: ora ci crede perfino Netflix - Dietro i sorrisi smaglianti e le luci dei riflettori, il divorzio tra Meghan Markle e Harry sembra ormai inevitabile, anche Netflix sembra averlo capito.

Meghan Markle, Harry d’Inghilterra e il divorzio: ora ci crede perfino Netflix; Divorzio Harry e Meghan Markle, Netflix vuole l’esclusiva per 153 milioni di dollari; Meghan Markle, il suo show in pericolo: Netflix per rinnovarlo vuole l'esclusiva sul divorzio (eventuale) dei Sussex. Dal gradimento in caduta libera.

Meghan Markle, Harry d’Inghilterra e il divorzio: ora ci crede perfino Netflix - Netflix punta sull’esclusiva del possibile divorzio e rilancia con nuove clausole per blindare il contratto milionario ... Si legge su panorama.it

Meghan Markle, il suo show in pericolo: Netflix per rinnovarlo vuole l'esclusiva sul divorzio (eventuale) dei Sussex. Dal gradimento in caduta libera - Il contratto del valore di oltre 150milioni di dollari contemplerebbe una doppia esclusiva dove sarebbero contemplati anche i figli della coppia ... Secondo msn.com