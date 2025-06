Ditonellapiaga annuncia il 45 giri digitale Cerco un uomo Febbre d’amore

Preparati a ballare sotto il sole dell’estate 2025 con l’inedita release di Ditonellapiaga: un esclusivo 45 giri digitale, che unisce i suoi hit "Cerco un uomo" e "Febbre d’amore". Una scelta innovativa e nostalgica allo stesso tempo, pronta a conquistare i dancefloor di tutto il mondo. Lì dove lo streaming si incontra con il vinile, nasce una nuova era musicale, e questa è solo l’inizio…

Una release inaspettata firmata Ditonellapiaga sta per illuminare il dancefloor dell'estate 2025. Da lunedì 30 giugno sarà disponibile per BMG uno speciale 45 giri digitale che contiene i singoli Cerco un uomo (Lato A) e Febbre d'amore (Lato B), formato che l'artista porta nell'era dello streaming con un'operazione inedita nel panorama musicale italiano. Tra le tracce simbolo degli iconici anni '80, Cerco un uomo -brano ironico e teatrale che gioca con lo stereotipo della donna in cerca dell'uomo ideale, cantato da Sandra Mondaini- e Febbre d'amore – brano scritto da Cheope e Rosario Bella e cantato da Marcella Bella che racconta di una passione bruciante e incontrollabile, paragonata a una febbre che travolge e consuma- incontrano in questa speciale pubblicazione l'estro e la visione sonora di Margherita, che ha rivisitato i brani con le sue inconfondibili sonorità pop, fondendo atmosfere dance, cassa dritta e un martellante synth bass.

