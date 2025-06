Distrugge a calci le fioriere di un locale del centro identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza

Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza e all’analisi dettagliata degli agenti, è stato possibile identificare e rintracciare l’uomo responsabile di questo atto vandalico. La rapidità dell’intervento della polizia locale dimostra come la tecnologia possa essere un elemento chiave nella tutela del decoro urbano. Un esempio che sottolinea l’importanza di una comunità vigilante e di strumenti moderni per mantenere vivo il rispetto per il bene pubblico.

FALCONARA - E' stato individuato dalla polizia locale di Falconara l'uomo che, alcuni giorni fa, aveva preso a calci le fioriere disposte nello spazio all'aperto di un locale del centro città, rompendone e rovesciandone alcune. Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza

