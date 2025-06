Distraggono turista e gli sfilano il portafogli due arresti

In un’epoca in cui i viaggi sono all’ordine del giorno, la sicurezza dei turisti resta una priorità. Recentemente, il nucleo radiomobile di Genova ha sventato un furto con destrezza ai danni di un turista russo, arrestando due nordafricani di 19 e 29 anni. La loro astuzia nel distrarre le vittime e utilizzare carte di credito indebitamente mette in evidenza l’importanza di essere sempre vigili durante gli spostamenti.

Il nucleo radiomobile di Genova ha arrestato per furto con destrezza e utilizzo indebito di carte di credito due nordafricani di 19 e 29 anni, che, dopo aver avvicinato con una scusa un turista 30enne russo, gli hanno sfilato il portafogli, contenente denaro contante in valuta straniera e alcune.

