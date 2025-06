Disponibile il secondo Bollettino Cnel-Istat sul Mercato del Lavoro

Il secondo bollettino Cnel-Istat sul mercato del lavoro rivela segnali positivi, con occupati in crescita e disoccupazione in calo, indicativi di un quadro che si rafforza. Tuttavia, permane una sfida importante: la rappresentanza femminile continua a evidenziare margini di miglioramento. È fondamentale intervenire per ridurre le disparità di genere e favorire una piena inclusione nel mondo lavorativo, affinché i progressi siano davvero sostenibili e equi per tutti.

ROMA – “I dati del Bollettino Cnel-Istat sul Mercato del Lavoro confermano un quadro complessivo che continua a migliorare. Crescono gli occupati, che ormai superano i 24mln. Si riduce la disoccupazione. Si rafforzano le transizioni verso il lavoro stabile. I principali indicatori del mercato del lavoro mostrano, dunque, più luci che ombre. Uno dei principali nodi da affrontare è sul fronte del segmento femminile. La quota di donne che non lavorano, soprattutto nel Sud, è ancora troppo alta. Ed è questo uno dei principali fattori dello scarto negativo, pari a circa 3mln di occupati, tra il nostro Paese e gli Stati del Nord Europa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Disponibile il secondo Bollettino Cnel-Istat sul Mercato del Lavoro

