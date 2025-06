Disperso in mare viene trovato in buone condizioni dalla guardia costiera

Disperso in mare, il sub è stato miracolosamente ritrovato in buone condizioni dalla Guardia Costiera al largo di Marina di Novaglie. Dopo ore di angosciosa ricerca, le unità di salvataggio hanno localizzato l’uomo a poco più di un miglio dalla zona di immersione, dimostrando ancora una volta la loro professionalità e tempestività. La sua pronta salvezza rappresenta un esempio di coraggio e speranza per tutti gli amanti del mare.

MARINA DI NOVAGLIE (Alessano) – È stato ritrovato a poco più di un miglio marino, in direzione sud, dal punto in cui era stato avvistato l’ultima volta, il sub che questa mattina si era immerso per una battuta di pesca nelle acque antistanti Marina di Novaglie. Quando la guarda costiera lo ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Disperso in mare, viene trovato in buone condizioni dalla guardia costiera

