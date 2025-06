Disordini in carcere in Abruzzo | detenuti fanno esplodere bombolette di gas

Una notte di grande tensione scuote il carcere di Castrogno, in Abruzzo, dove i detenuti hanno causato scompiglio facendo esplodere bombolette di gas e rifiutandosi di rientrare nelle celle. La situazione, durata ore, ha messo in allerta le forze dell’ordine e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza penitenziaria. È fondamentale capire le cause di tali rivolte per prevenire future escalation e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Altissima tensione, sabato sera, nel carcere Castrogno di Teramo. I detenuti di una sezione si sarebbero rifiutati di rientrare nelle celle, facendo esplodere alcune bombolette di gas. La situazione è stata per ore molto grave, come denuncia Giuseppe Pallini, segretario provinciale del Sindacato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Disordini in carcere in Abruzzo: detenuti fanno esplodere bombolette di gas

