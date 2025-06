Disoccupazione NASpI l’INPS chiarisce sul nuovo requisito contributivo

Se sei interessato alle novità sulla disoccupazione NASpI, l'INPS ha fornito chiarimenti essenziali con la circolare n. 98/2025, aggiornando le norme introdotte dalla legge di Bilancio 2025. Queste modifiche, valide per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2025, interessano il nuovo requisito contributivo. Scopriamo insieme cosa cambia e come prepararti al meglio per affrontare questa importante fase.

La circolare INPS n. 982025 ha chiarito le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Le novità riguardano gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: disoccupazione - naspi - inps - chiarisce

Indennità di disoccupazione NAspI, Inps chiarisce il nuovo requisito per ottenerla - La legge di Bilancio 2025 porta importanti novità per la NASpI, l’indennità di disoccupazione INPS. Con la circolare n.

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 ai requisiti contributivi per l’accesso all’ indennità di disoccupazione NASpI. Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio, il dipendente che vuole accedere all’indennit Vai su Facebook

Disoccupazione NASpI, l’INPS chiarisce sul nuovo requisito contributivo; Indennità di disoccupazione NAspI, Inps chiarisce il nuovo requisito per ottenerla; Naspi, Inps chiarisce: almeno 13 settimane di contributi tra dimissioni e perdita del nuovo lavoro.

Indennità di disoccupazione NAspI, Inps chiarisce il nuovo requisito per ottenerla - L’Inps chiarisce con una circolare la nuova regola sull’indennità di disoccupazione, il requisito delle tredici settimane e le tipologie di contratti interessati dopo la legge di ... Si legge su quifinanza.it

Naspi, nuove regole su dimissioni e importo dell’indennità, cosa dice l’Inps - La Manovra 2025 ha introdotto un nuovo requisito, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, con fine antielusivo ... Lo riporta msn.com