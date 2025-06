Disney potrebbe tornare al 2D il capo della Disney Animation Jared Bush svela gli sviluppi dello studio

In un momento di sfide e trasformazioni per Disney, Jared Bush, nuovo Chief Creative Officer, svela un audace progetto: il ritorno all'animazione 2D. Con un occhio rivolto al passato e uno al futuro, Bush sottolinea l’importanza di rischiare e innovare per mantenere viva la magia. Questa strategia potrebbe rivoluzionare il modo in cui vediamo il mondo Disney, segnando una nuova era di creatività e passione. La domanda è: la tradizione tornerà a brillare come una volta?

Il regista e CCO Jared Bush ha anticipato un possibile ritorno all'animazione 2D, condividendo l'importanza di correre rischi in questo settore e in questo importante momento storico. Jared Bush, nuovo Chief Creative Officer di Walt Disney Animation Studios, guida la rinascita dello studio puntando sulla diversità , l'audacia narrativa e - sorprendentemente - sul ritorno dell'amato disegno 2D. In un momento delicato per la casa di Topolino, tra sequel attesi e scelte stilistiche cruciali, Bush cerca di bilanciare eredità e innovazione con uno sguardo a lungo termine. Disney tra rischio e rinascita: Jared Bush rilancia l'animazione con un ritorno al 2D All'Annecy Animation Film Festival 2025, Jared Bush ha fatto il suo debutto da comandante in capo di una nave che ha solcato mari tempestosi: dopo alcuni clamorosi .

