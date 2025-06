Disinfestazione notturna dalle zanzare | date e itinerari a Lanciano

Il Comune di Lanciano, per garantire un’estate più serena e senza fastidiose zanzare, annuncia le notti di disinfestazione notturna dal 23 al 25 giugno 2025. Durante queste ore, Eco.Lan spa effettuerà interventi mirati su tutto il territorio comunale, assicurando un ambiente più sicuro e confortevole per cittadini e visitatori. Le operazioni, suddivise in tre fasi, sono fondamentali per preservare la qualità della vita: scopri tutti i dettagli e gli itinerari interessati.

Il Comune di Lanciano informa che, nelle notti del 23, 24 e 25 giugno 2025, dalle ore 23.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, la società Eco.Lan spa effettuerà un intervento di disinfestazione adulticida, articolato in tre fasi e distribuito su tutto il territorio comunale. Le operazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Disinfestazione notturna dalle zanzare: date e itinerari a Lanciano

