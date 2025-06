Disco verde in via Argine Cagnetto Riqualificazione per 256mila euro

Un importante passo avanti per la riqualificazione di via Argine Cagnetto, una delle strade più trafficate e strategiche della zona, è stato ufficialmente approvato. Con un investimento di 256mila euro, il progetto esecutivo prevede un intervento di demolizione e ricostruzione di 850 metri di questa arteria, troppo a lungo trascurata. Un risultato che promette di migliorare significativamente la qualità della vita dei residenti e la percorribilità della strada, rendendo il percorso più sicuro e funzionale.

E' stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del secondo stralcio di via Argine Cagnetto. Si trova in condizioni pessime. Erano state diverse le voci di residenti e cittadini che si erano alzate. La giunta comunale, nei giorni scorsi, ha dato il via libera a un intervento di demolizione e ricostruzione di un tratto di questa importante via di collegamento tra Burana e Gavello, per una lunghezza complessiva di 850 metri. Il costo complessivo del progetto ammonta a 256.000 euro.

