Diritto d’autore | Soundreef e l’abbaglio della liberalizzazione

Il mondo del diritto d’autore e delle piattaforme digitali si intreccia in modo sempre più complesso, e le recenti decisioni di Agcom non fanno eccezione. Dietro le quinte di Soundreef, la società milanese coinvolta nel mercato musicale, si cela un legame con Immobiliare.it, la grande piattaforma immobiliare italiana. Ma cosa c’entra tutto ciò? Scopriamo insieme come le strategie di mercato e le normative possono influenzare settori apparentemente distanti, rivelando un panorama ricco di sorprese e intrecci imprevedibili.

Se quello di Agcom non è uno sgambetto ai piani finanziari di Immobiliare.it, poco ci manca. Qualcuno legittimamente si chiederà: cosa c'entra l' Authority delle comunicazioni con la più nota piattaforma digitale dell'intermediazione sul real estate in Italia? C'entra, perché la Società per azioni della compravendita di case è azionista al 62,36 per cento di Soundreef Spa, azienda milanese con sede in Via Manzoni, che attraverso la controllata Soundreef Ltd Uk si occupa della gestione dei diritti d'autore nel settore musica. La holding meneghina, invece, sviluppa direttamente la tecnologia per il monitoraggio, la raccolta e la distribuzione royalty ed era arrivata sul mercato tra squilli di trombe e rulli di tamburi con l'obiettivo di sfruttare la fine del monopolio nel comparto e scardinare così la posizione dominante di Siae, l'antica Società italiana degli autori ed editori, ente pubblico economico che esiste dal 1882.

