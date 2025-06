Diritti civili emozioni e riflessioni alla villa comunale di Vasto | giovani e istituzioni insieme per l’inclusione

Una giornata all’insegna di emozioni e riflessioni, la villa comunale di Vasto si è trasformata in un vivace palcoscenico di impegno civico. Giovani e istituzioni si sono stretti insieme per celebrare i diritti civili, promuovendo inclusione e consapevolezza attraverso momenti culturali e teatrali. Un evento che ha dimostrato come l’unione generi speranza e cambiamento, rafforzando il senso di comunità e la volontà di costruire un futuro più giusto.

Una giornata intensa e partecipata quella vissuta ieri alla villa comunale, con due eventi simbolici dedicati alla tutela dei diritti civili. L'iniziativa, promossa dal Comune di Vasto in collaborazione con la Consulta giovanile e l'associazione Grido, ha unito cultura e teatro in nome.

