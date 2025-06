DIRETTA | Calciomercato tutte le notizie di lunedì 23 giugno LIVE

Se sei appassionato di calcio e vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime novità di mercato, non puoi perderti la nostra diretta di lunedì 26 giugno. Dalle trattative delle big di Serie A alle operazioni che infiammano il calciomercato estivo, ti forniremo news in tempo reale. Resta con noi su Calciomercato.it e vivi ogni minuto di questa emozionante sessione di mercato, perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio Segui le principali trattative delle big di Serie A e le ultime novità sulle operazioni che infiammano l’estate italiana: resta aggiornato minuto per minuto su Calciomercato.it. Theo Hernandez (LaPresse) – Calciomercato.it L’ Al Hilal torna sotto per Theo Hernandez: discussioni riaperte con il Milan, con il terzino francese che adesso non chiude al trasferimento in Arabia Saudita. Il club rossonero intanto non molla Vlahovic, con il centravanti serbo sempre in uscita dalla Juventus. La ‘Vecchia Signora’ per sostituirlo non perde di vista Jonathan David per l’attacco di Tudor. 🔗 Leggi su Calciomercato.it