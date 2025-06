Dimmi La Verità | Il generale Santomartino | Ecco perché sono fallite tutte le operazioni in Medio Oriente

Ecco #DimmiLaVerità del 23 giugno 2025. Il generale Giuseppe Santomartino, che ha vissuto in prima persona il regime change in Iraq, spiega come sono fallite tutte queste operazioni in Medio Oriente e non solo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Il generale Santomartino: «Ecco perché sono fallite tutte le operazioni in Medio Oriente»

