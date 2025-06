Dimmi che sangue hai e ti dirò che zanzara ti morderà | chi colpisce dove colpisce come colpisce

Dimmi che sangue hai e ti dirò che zanzara ti morderà: un dilemma estivo che affascina e incuriosisce. Tra miti e scoperte scientifiche, si svelano i segreti di queste fastidiose visitatrici. Un recente studio globale ha tracciato una mappa dettagliata delle preferenze delle zanzare in tutto il mondo, rivelando sorprendenti scelte di "menù". Gli autori del lavoro, ...

Che sangue piace alle zanzare? E' una delle domande che riecheggia ogni estate. E le risposte variano dalle credenze più radicate – come il falso mito secondo cui il sangue dolce le attrarrebbe irresistibilmente – alle tesi più improbabili. Uno studio globale ha permesso a un team di ricercatori di costruire una sorta di 'mappa geografica ' che cataloga ogni specie presente nelle diverse regioni e il suo 'menu'. Gli autori del lavoro, pubblicato su 'Global Ecology and Biogeography', hanno scoperto che le zanzare hanno abitudini alimentari molto più diversificate e flessibili di quanto si pensasse in precedenza.