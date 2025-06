Dimissioni D’Amore Forza Azzurra | Non accetteremo assessori calati d’alto

Le recenti dimissioni dell’assessore al Bilancio Mariano D’Amore scuotono la politica locale, rappresentando molto più di un semplice cambio di staff. Per Forza Azzurra, si tratta di un chiaro segnale che richiede risposte concrete e un impegno deciso verso trasparenza e dialogo. La città merita chiarezza e coerenza: è tempo di ascoltare e agire per il bene di tutti.

"Le dimissioni dell'assessore al Bilancio Mariano D'Amore, unico tecnico presente in Giunta, rappresentano molto più di un semplice avvicendamento: sono un segnale politico che non può essere ignorato. Il gruppo consiliare Forza Azzurra rinnova il proprio appello alla chiarezza, al dialogo e alla trasparenza, elementi oggi più che mai imprescindibili per garantire alla città una .

