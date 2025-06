dimissioni bugetti oggi il verdetto sulla richiesta di domiciliari

Oggi, lunedì 23 giugno, si apre un capitolo decisivo per Ilaria Bugetti: tra interrogatorio e decisioni del gip, il futuro della sindaca dimissionaria potrebbe essere scritto in poche ore. La giornata è cruciale e ricca di tensione, con l’attesa di sapere se le accuse porteranno alla conferma degli arresti domiciliari o a un’altra conclusione. Restate sintonizzati, perché tutto può cambiare nel giro di una manciata di ore.

