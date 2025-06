Dilettanti. Formigine, tra i pali c’è Rosa. Il Terre ha chiuso per Masoch.

Il mondo del calcio dilettantistico di Formigine si infiamma con novità e colpi di scena. Tra consegne ufficiali, nuovi acquisti e partenze illustri, il panorama locale si rivela sempre più dinamico e appassionante. La recente firma di Giacomo Masoch e l’ingresso di Enrico Rosa nel team sono solo alcune delle mosse che promettono un campionato all’insegna della competizione e del fair play. Resta sintonizzato per scoprire come si svilupperanno queste emozionanti sfide!

Il Formigine, nella persona del presidente Fabrizio Castelli e alla presenza del sindaco Elisa Parenti, ha consegnato ieri una maglia personalizzata all’eurodeputato Stefano Bonaccini. Intanto fra i pali, dopo la partenza di Rossi, si punta su Enrico Rosa (2004) negli ultimi 3 anni alla Cittadella. Saluta la punta Riccardo Barbieri che ha firmato con l’Arcetana. Colpo del Terre di Castelli che ha chiuso in attacco per Giacomo Masoch (2004), ex Pavullo nell’ultima stagione al Formigine. In Promozione altra preziosa conferma al Montombraro con capitan Stefano Fusco (’92). In Prima altro colpo per il Valsa che annuncia Kristian Antonazzo, attaccante esterno 2006 ex Virtus Castelfranco e Atletico Spm. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net