Digital Foundry elogia Death Stranding 2 | è uno dei giochi con la grafica migliore su PS5

Digital Foundry celebra Death Stranding 2: On the Beach come uno dei capolavori grafici su PS5, grazie all'evoluzione del Decima Engine che ha portato ambientazioni naturali mozzafiato e dettagli sorprendentemente realistici. La cura nei dettagli e le innovazioni tecniche rendono questo gioco un traguardo imprescindibile per gli appassionati di grafica next-gen. Un vero e proprio esempio di eccellenza visiva che alza l’asticella per il futuro del videogioco.

Con la fine dell'embargo, anche Digital Foundry ha pubblicato la propria approfondita analisi tecnica di Death Stranding 2: On the Beach, e il verdetto è inequivocabile: il nuovo titolo di Kojima Productions rappresenta uno dei massimi traguardi grafici mai raggiunti su PS5. Stando alla redazione inglese, l'evoluzione del Decima Engine, già alla base del primo capitolo, ha portato a risultati visivamente eccezionali, con ambientazioni naturali incredibilmente dettagliate e coerenti anche in movimento o a distanza ravvicinata. Le montagne, le rocce e la vegetazione sono modellate con una finezza impressionante, mentre gli effetti atmosferici – pioggia, nebbia, sabbia, tempeste, fulmini – non solo arricchiscono lo spettacolo visivo, ma si integrano profondamente nel gameplay, modificando terreno e fisica in tempo reale.

