Differimento danno erariale | approvato dal Senato passa alla Camera Cosa c’è scritto nel DL da approvare entro l’11 luglio

Il disegno di legge S. 1485, che recepisce il decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, ha ottenuto l’approvazione in prima lettura dal Senato e ora passa all’esame della Camera dei Deputati. Tra le misure più discusse figura il differimento del danno erariale, un provvedimento strategico per la gestione delle finanze pubbliche. Ma cosa prevede esattamente il testo da approvare entro l’11 luglio? Scopriamolo insieme.

Il disegno di legge S. 1485, che recepisce il contenuto del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, è stato approvato in prima lettura dal Senato il 17 giugno 2025. Il testo, in seguito alla votazione, è stato trasmesso alla Camera dei deputati per l'ulteriore esame, dove è stato assegnato con il numero C.2461.

