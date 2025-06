Dieci missili contro la base USA in Qatar | l’Iran rilancia nella guerra con Israele

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: l’Iran ha lanciato dieci missili contro una base americana in Qatar, segnando un’escalation nel conflitto con Israele. Le fonti dell’intelligence israeliana confermano un’intenzione di rappresaglia, mentre gli esperti temono un’ulteriore destabilizzazione della regione. In un contesto già di per sé fragile, gli eventi di oggi rischiano di aprire un nuovo capitolo di crisi internazionale. Nel cuore del deserto, la tensione si fa palpabile e il mondo guarda con apprensione.

L’ Iran ha lanciato dieci missili contro la base militare americana situata in Qatar. A riferirlo è Axios, che cita fonti dell’ intelligence israeliana. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Fox News , le allerte dei servizi segreti indicavano un imminente attacco iraniano alla base aerea statunitense di Al Udeid in Qatar, come rappresaglia per l’attacco americano ai suoi siti nucleari avvenuto nel fine settimana. Nel cuore del deserto qatariota, a circa trenta chilometri a sud-ovest di Doha, sorge una delle infrastrutture militari più strategiche e riservate del Pentagono: la base di Al Udeid. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dieci missili contro la base USA in Qatar: l’Iran rilancia nella guerra con Israele

