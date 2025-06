Dichiarazione di accessibilità

Robin S.r.l. si impegna a garantire un’esperienza digitale accessibile e inclusiva per tutti gli utenti. In linea con la Direttiva (UE) 2019/882 e il Decreto Legislativo n. 82/2022, abbiamo adottato misure per migliorare l'accessibilità del nostro sito www.ilrestodelcarlino.it. Pur lavorando costantemente per raggiungere la piena conformità, al momento il sito è classificato come "parzialmente conforme". Continueremo a migliorare per offrire un servizio sempre più accessibile e fruibile a tutti.

Robin S.r.l. si impegna a rendere il proprio sito web www.ilrestodelcarlino.it il più possibile accessibile, in conformità con la Direttiva (UE) 2019882 (European Accessibility Act), recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 82 del 27 maggio 2022. La presente dichiarazione di accessibilità si applica esclusivamente al sito web www.ilrestodelcarlino.it. Stato di Conformità Parzialmente conforme Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall'appendice A della norma UNI CEI EN 301549:2021 in ragione dei casi di non conformità eo delle deroghe elencate di seguito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dichiarazione di accessibilità

