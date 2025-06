E' prevista martedì 24 giugno a Ferrara la tappa di 'Diabetable', evento di sensibilizzazione sul diabete mellito di tipo 1, cosiddetto infantile. L'iniziativa è nata da un'idea di Monica Priore, nuotatrice brindisina affetta dalla patologia, prima nuotatrice in Europa a fare la traversata dello. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - 'Diabetable', in programma un appuntamento in città per sensibilizzare sulla patologia